Рейс Архангельск - Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
Самолет рейса Архангельск - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку.
По данным Telegram-канала Mash, у самолета были проблемы с закрылками, из-за чего лайнер не смог набрать высоту.
Сейчас 87 пассажиров ожидают резервный борт.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник сказал, что причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могла быть совокупность проблем, в том числе связанных с нарушением установки датчика угла атаки, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru