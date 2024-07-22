Рейс Архангельск - Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Самолет рейса Архангельск - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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Ведомство организовало проверку.

По данным Telegram-канала Mash, у самолета были проблемы с закрылками, из-за чего лайнер не смог набрать высоту.

Сейчас 87 пассажиров ожидают резервный борт.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник сказал, что причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могла быть совокупность проблем, в том числе связанных с нарушением установки датчика угла атаки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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