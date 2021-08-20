Регулярные рейсы Нальчик-Стамбул возобновятся 3 сентября
Регулярные рейсы по маршруту Нальчик-Стамбул, выполнение которых было приостановлено 2 года назад, возобновятся 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Нальчик Ислама Шомахова.
Рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind Airlines. Ранее по этому маршруту рейсы выполняли только иностранные авиаперевозчики.
Полеты планируется выполнять 2 раза в неделю с вылетом из Нальчика по понедельникам и пятницам, из Стамбула - по понедельникам и четвергам.
Шомахов отметил, что рейс является исторически значимым для Кабардино-Балкарии с экономической и туристической сторон.
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