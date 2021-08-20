Регулярные рейсы Нальчик-Стамбул возобновятся 3 сентября

Рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind Airlines. Ранее по этому маршруту рейсы выполняли только иностранные авиаперевозчики.

Полеты планируется выполнять 2 раза в неделю с вылетом из Нальчика по понедельникам и пятницам, из Стамбула - по понедельникам и четвергам.

Шомахов отметил, что рейс является исторически значимым для Кабардино-Балкарии с экономической и туристической сторон.





