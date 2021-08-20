Регулярные рейсы Нальчик-Стамбул возобновятся 3 сентября

Регулярные рейсы по маршруту Нальчик-Стамбул, выполнение которых было приостановлено 2 года назад, возобновятся 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Нальчик Ислама Шомахова.

В АТОР рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах

Рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind Airlines. Ранее по этому маршруту рейсы выполняли только иностранные авиаперевозчики.

Полеты планируется выполнять 2 раза в неделю с вылетом из Нальчика по понедельникам и пятницам, из Стамбула - по понедельникам и четвергам.

Шомахов отметил, что рейс является исторически значимым для Кабардино-Балкарии с экономической и туристической сторон.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтамбулНальчикАвиасообщение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры