В АТОР рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах
В 2021 году отдыхающие на Мальдивах стали чаще размещаться не в пятизвездочных отелях, а в бюджетных объектах, сообщили на официальном сайте АТОР.
Отмечается, что до пандемии Мальдивы считались направлением для обеспеченных туристов, но в условиях закрытых границ и ограниченного выбора курорт привлек внимание и гостей с более скромными запросами.
Так, бюджетное размещение характерно для локальных островов, на которых живут местные жители, туристы могут остановиться в гостевых домах. За неделю на двоих можно заплатить от 120 тысяч рублей, проживание в гостинице обойдем в два раза дороже.
По данным министерства туризма Мальдив, в первой половине 2021 года там побывали 124,6 тысячи русских туристов.
Ране стало известно,что спрос на туры в Доминиканскую Республику у граждан России после возобновления авиасообщения с этой страной достиг значений, которые существовали до эпидемии коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России.
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