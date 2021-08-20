В АТОР рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах

В 2021 году отдыхающие на Мальдивах стали чаще размещаться не в пятизвездочных отелях, а в бюджетных объектах, сообщили на официальном сайте АТОР.

Отмечается, что до пандемии Мальдивы считались направлением для обеспеченных туристов, но в условиях закрытых границ и ограниченного выбора курорт привлек внимание и гостей с более скромными запросами.

Так, бюджетное размещение характерно для локальных островов, на которых живут местные жители, туристы могут остановиться в гостевых домах. За неделю на двоих можно заплатить от 120 тысяч рублей, проживание в гостинице обойдем в два раза дороже.

По данным министерства туризма Мальдив, в первой половине 2021 года там побывали 124,6 тысячи русских туристов.

Ране стало известно,что спрос на туры в Доминиканскую Республику у граждан России после возобновления авиасообщения с этой страной достиг значений, которые существовали до эпидемии коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России.

