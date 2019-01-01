Общество

Регоператоров призвали к работе с горячей линией по ТКО

17 мая12:44

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал региональных операторов к работе с горячей линией по вопросам вывоза мусора, сообщает телеканал «360».

По его словам, горячая линия может помочь решить ряд проблем с вывозом твердых коммунальных отходов. Также он предложил операторам информировать население о появлении такого сервиса.

Сбои в новой системе сбора отходов. Мусорная реформа утопает

«Горячая линия — это сигнал о том, что что-то не в порядке с вывозом мусора. Регоператор должен быть заинтересован в том, чтобы получать такие сигналы напрямую, а не от регионального правительства или надзорных органов», — отметил Буцаев.

Напомним, о запуске IT-системы «РЭО Радар», которая позволит собирать жалобы граждан по теме твёрдых коммунальных отходов, Российский экологический оператор объявил в апреле. Сайт «РЭО Радар» будет запущен с началом лета. Сейчас в тестовым режиме уже функционирует горячая линия по телефону — 8 (800) 600-90-08. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Минобороны
ТЕГИ:ОтходыМусор

партнеры