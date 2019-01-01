Регоператоров призвали к работе с горячей линией по ТКО

«Горячая линия — это сигнал о том, что что-то не в порядке с вывозом мусора. Регоператор должен быть заинтересован в том, чтобы получать такие сигналы напрямую, а не от регионального правительства или надзорных органов», — отметил Буцаев.

Напомним, о запуске IT-системы «РЭО Радар», которая позволит собирать жалобы граждан по теме твёрдых коммунальных отходов, Российский экологический оператор объявил в апреле. Сайт «РЭО Радар» будет запущен с началом лета. Сейчас в тестовым режиме уже функционирует горячая линия по телефону — 8 (800) 600-90-08.

