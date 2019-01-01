Регоператоров призвали к работе с горячей линией по ТКО
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал региональных операторов к работе с горячей линией по вопросам вывоза мусора, сообщает телеканал «360».
По его словам, горячая линия может помочь решить ряд проблем с вывозом твердых коммунальных отходов. Также он предложил операторам информировать население о появлении такого сервиса.
«Горячая линия — это сигнал о том, что что-то не в порядке с вывозом мусора. Регоператор должен быть заинтересован в том, чтобы получать такие сигналы напрямую, а не от регионального правительства или надзорных органов», — отметил Буцаев.
Напомним, о запуске IT-системы «РЭО Радар», которая позволит собирать жалобы граждан по теме твёрдых коммунальных отходов, Российский экологический оператор объявил в апреле. Сайт «РЭО Радар» будет запущен с началом лета. Сейчас в тестовым режиме уже функционирует горячая линия по телефону — 8 (800) 600-90-08.
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