Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и космосе

Регистрация на онлайн-голосование на портале mos.ru доступна на полюсе, в тайге и космосе. На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что проголосовать на предстоящих выборах москвичи могут, находясь в любом месте, будь то полярная станция или ледокол. Для этого нужно только подать заявку на участие в электронном голосовании.

«Москвич Сергей Данилов отдаст свой голос, будучи в Симферополе, где он работает фельдъегерем, нефтяник Дарья Портнова – в Ханты-Мансийске, а полярник Антон Иванов – в Антарктиде. Инженер Александр Шерстобитов – на ледоколе в Баренцевом море, а лесник Владислав Лазыкин – в Тверской области», - сообщается на сайте.

Воспользоваться своим избирательным правом можно даже за пределами планеты. Например, заявку уже подал космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В столице со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Москвичи уже подали почти полтора миллиона заявлений для участия в нём. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.

Для того, чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на mos.ru. Москвичам необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке.