Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и космосе

Регистрация на онлайн-голосование на портале mos.ru доступна на полюсе, в тайге и космосе. На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что проголосовать на предстоящих выборах москвичи могут, находясь в любом месте, будь то полярная станция или ледокол. Для этого нужно только подать заявку на участие в электронном голосовании.

«Москвич Сергей Данилов отдаст свой голос, будучи в Симферополе, где он работает фельдъегерем, нефтяник Дарья Портнова – в Ханты-Мансийске, а полярник Антон Иванов – в Антарктиде. Инженер Александр Шерстобитов – на ледоколе в Баренцевом море, а лесник Владислав Лазыкин – в Тверской области», - сообщается на сайте.

Воспользоваться своим избирательным правом можно даже за пределами планеты. Например, заявку уже подал космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В столице со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Москвичи уже подали почти полтора миллиона заявлений для участия в нём. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 23:59 13 сентября.

Для того, чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на mos.ru. Москвичам необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке.

Находящийся на орбите космонавт Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

А ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система стал одной из самых прозрачных в мире, и использование «каруселей» на выборах невозможно.

«Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики», — цитирует ТАСС главу ЦИК.

Памфилова отметила, что комиссия видела негатив и уровень недоверия к выборам, сообщает Ura.ru. По словам главы Центризбиркома, ведомство «действительно очищает» избирательную систему.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:ГосдумаВыборыГолосование
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