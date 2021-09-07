Находящийся на орбите космонавт Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании
Москвич Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции, отправил заявку на участие в электронном голосовании на выборах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Космонавт отметил, что благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса, однако для этого сначала нужно зарегистрироваться.
«Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь, и мой телефон сейчас находится на Земле. Поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне – и готово», - заявил Новицкий.
Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Регистрация на участие в онлайн-голосовании открыта в Москве со 2 августа и завершится в 23 часа 59 минут 13 сентября. Желание участвовать в выборах в режиме онлайн уже выразили более 1,5 миллионов москвичей.
А ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, кто и как будет обеспечивать честность и прозрачность голосования на сентябрьских выборах. Горожане смогут отдать свой голос на избирательных участках или онлайн на портале мэра и правительства столицы mos.ru.
Наблюдение за онлайн-голосованием гарантирует чистоту выборов, сообщается на сайте Общественной палаты российской столицы. За прозрачностью процесса на всех участках мегаполиса все три дня голосования будут следить наблюдатели, набор которых был объявлен в середине февраля.
По состоянию на 3 сентября, в состав корпуса записались 15 тысяч человек. Более половины из них (54,4%) – молодёжь 18 - 35 лет. Курирует наблюдателей заместитель главы Общественного штаба, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. Как подчеркнул руководитель штаба Алексей Венедиктов, граждане – основной ресурс при наблюдении за выборами.
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