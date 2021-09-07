Находящийся на орбите космонавт Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Москвич Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции, отправил заявку на участие в электронном голосовании на выборах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Космонавт отметил, что благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса, однако для этого сначала нужно зарегистрироваться.

«Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь, и мой телефон сейчас находится на Земле. Поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне – и готово», - заявил Новицкий.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Регистрация на участие в онлайн-голосовании открыта в Москве со 2 августа и завершится в 23 часа 59 минут 13 сентября. Желание участвовать в выборах в режиме онлайн уже выразили более 1,5 миллионов москвичей.