Регистрацию безработных продлили до 31 июля в Подмосковье

Услуга по онлайн-регистрации жителей, оставшихся без работы, на портале trudvsem.ru стала доступна год назад, сообщает ТК «360». Министр отметила, что возможностью поиска работы воспользовались более 350 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил реформировать центры занятости. Он считает, что власти должны предлагать выгодную и интересную работу.

