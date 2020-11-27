Воробьев рассказал, как работается врачам в Подмосковье

Сотрудники поликлиник в Подмосковье в период пандемии коронавируса работают с усиленной нагрузкой, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он отметил, что сотрудникам поликлиник сейчас тяжело, однако им хватает сил на работу с каждым пациентом.

Губернатор напомнил, что в регионе началась прививочная кампания против коронавируса, для этого откроют около 90 пунктов вакцинации, 18 пунктов уже готовы, сообщает «Радио1».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковье
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