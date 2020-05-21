Регистр учтет всех. В нарушение Конституции РФ

Называться этот ресурс будет единый федеральный информационный регистр сведений о населении России. В нем будут указаны актуальные данные о каждом гражданине: фамилия-имя-отчество, дата рождения, смерти, пол, семейное положение, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие. Оператором этого массива сведений о населении станет Федеральная налоговая служба, создавая регистр как на основе своей информации, так и на данных МВД, Минобороны и других ведомств. На ФНС будет возложена и ответственность за защиту всех этих данных. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, при этом его положениями предусмотрено, что использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.

Необходимость создания такого ресурса авторы закона в пояснительной записке к нему объяснили тем, что он «позволит обеспечить повышение эффективности борьбы с правонарушениями, сокращение числа мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повышение собираемости платежей в бюджеты» разных уровней. Вместе с тем, список ведомств, чьи представители будут иметь доступ ко всем данным о гражданах страны, велик настолько, что совершенно точно выводит практику его применения за рамки декларированных целей. Право доступа будут иметь представители органов госвласти, МФЦ, избирательные комиссии, нотариусы, суды, прокуратура, органы дознания, следствия, полиция, ФСБ, Служба судебных приставов, ФНС, сам гражданин или его законный представитель. Изменить сведения о гражданине в регистре возможно будет после его обращения, но удалить – никогда, отмечено в законе. Что вступает в противоречие с положением закона «О персональных данных», который гласит, что гражданин вправе потребовать заблокировать или уничтожить сведения о нем.

Это, кстати, не единственное противоречие принятого закона о едином регистре данных о населении действующему законодательству. Тот же закон «О защите персональных данных» не допускает «объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой». Впрочем, разработчиков и парламентское большинство, которое одобрило документ, не взволновало даже его противоречие Основному закону, статье 24-й Конституции РФ, в которой прямо говорится, что «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

Едва ли не каждую неделю сообщается о том, что в сеть «уплыла» та или иная база данных. С учетом того, какое количество должностных лиц получит доступ к регистру, с началом его работы все будут знать обо всех всё. Что бы ни говорили про уровни защиты.

