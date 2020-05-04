Россию ждет аномально теплая неделя
Аномальное тепло в дневные часы на праздничной неделе придет в европейскую часть России, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура будет выше нормы на четыре—пять градусов в центральных регионах, а в Сибири – на шесть—восемь градусов. Юг страны и Северный Кавказ тоже будут согреты повышенным теплом, отметил добавил Вильфанд.
Жители Томской, Новосибирской областей, юга Красноярского края тоже почувствуют непривычно теплую погоду, которая распространится на Урал и Западную Сибирь после 6 мая.
Синоптик предостерег об опасности пожаров на Алтае и в Туве, в Прибайкалье.
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