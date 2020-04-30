Лето в Москве наступит в мае

В предстоящее воскресенье, 3 мая, воздух в российской столице может прогреться до +25 градусов. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Росгидромета. Специалисты подчеркнули, что такие показатели являются превышением климатической нормы на 4–5 градусов и больше характеры для летнего сезона.

Помимо этого, синоптики отметили, что в первые дни мая в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и усиление ветра, местами его порывы могут составить до 15 м/с.

Синоптики посулили ряду регионов России экстремально жаркое лето

Однако погода преподнесёт приятный сюрприз не всем жителям России. В период майских праздников в Приволжье, на Северном Кавказе и на большей части юга России может пойти мокрый снег. Об этом сообщили в Росгидромете. Кроме того, дожди, сильный ветер и грозы возможны на на юго-западе Сибирского федерального округа, а именно в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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