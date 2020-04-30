Лето в Москве наступит в мае

В предстоящее воскресенье, 3 мая, воздух в российской столице может прогреться до +25 градусов. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Росгидромета. Специалисты подчеркнули, что такие показатели являются превышением климатической нормы на 4–5 градусов и больше характеры для летнего сезона.

Помимо этого, синоптики отметили, что в первые дни мая в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и усиление ветра, местами его порывы могут составить до 15 м/с.