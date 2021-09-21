Регионы РФ получат более 156 млрд рублей на пособия за первого ребёнка

Регионы России в 2022 году получат из федерального бюджета более 156 миллиардов рублей, которые будут направлены на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, сообщает ТАСС.

В проекте бюджета говорится, что на эти цели в 2022 году предусмотрено 156,3 миллиарда рублей, в 2023 году - 171,8 миллиарда рублей, в 2024 году - 184,2 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей.

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ФОТО: РИА Новости
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