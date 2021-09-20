Голикова: Меры соцподдержки к 2024 году охватят 2,5 млн семей

Реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также она напомнила, что в стране продолжается создание целостной системы мер поддержки семей с детьми на основе принципов социального казначейства. Власти планируют снизить риски бедности таких семей, пишет ТАСС.

Напомним, национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.