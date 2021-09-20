Голикова: Меры соцподдержки к 2024 году охватят 2,5 млн семей

Реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также она напомнила, что в стране продолжается создание целостной системы мер поддержки семей с детьми на основе принципов социального казначейства. Власти планируют снизить риски бедности таких семей, пишет ТАСС.

Напомним, национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

Голикова высказалась против отмены МРОТ

А ранее сообщалось, что Минтруд планирует с 2022 года выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, сообщают «Известия». Разработанный по поручению Татьяны Голиковой документ поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года. Отмечается, что в бюджете на предстоящий год на эти цели уже заложена сумма, превышающая 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому материнский капитал сможет получать отец в том случае, если он является единственным родителем ребенка, появившегося на свет от суррогатной матери, а его супруга выступает усыновителем.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Многодетные СемьиГосподдержкаТатьяна Голикова
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