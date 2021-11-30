Путин не исключил новых мер поддержки граждан

Президент Владимир Путин не исключил, что в будущем могут быть приняты решения о новых мерах поддержки граждан, сообщает ТАСС.

По его словам, все меры поддержки россиян укладываются в рамки бюджета, новые будут обсуждаться исходя из имеющихся возможностей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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