Региональный директор ВОЗ посетит Москву

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на следующей неделе приедет в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.

По её словам, у Клюге предусмотрены встречи «на очень высоком уровне». Кроме того, он поучаствует в сессии группы высокого уровня по туберкулёзу.

Клюге ранее предупредил о возможном росте числа летальных исходов из-за коронавируса в Европе в ближайшие месяцы.

