Региональный директор ВОЗ посетит Москву
16 сентября 202012:08
Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на следующей неделе приедет в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.
По её словам, у Клюге предусмотрены встречи «на очень высоком уровне». Кроме того, он поучаствует в сессии группы высокого уровня по туберкулёзу.
Клюге ранее предупредил о возможном росте числа летальных исходов из-за коронавируса в Европе в ближайшие месяцы.
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16 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru