Реестры иностранных работников и их работодателей планируется создать в России

Электронные реестры иностранных работников и их работодателей планируется ввести в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В ведомстве подготовлена соответствующая концепция в сфере миграции. Кабмин РФ уже одобрил данную идею. Нововведения должны упростить процедуры, связанные с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.

Как отметили в МВД, за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев.

В ноябре прошлого года председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил компенсировать сокращение числа мигрантов вахтовыми рабочими.

По данным МВД, число трудовых мигрантов в России сократилось почти на четверть по сравнению с сентябрем 2019 года. По данным ведомства на 30 сентября 2020 года в стране трудились более 1 млн 795 тысяч иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тысяч — 22,5%).

