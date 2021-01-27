Реестры иностранных работников и их работодателей планируется создать в России
Электронные реестры иностранных работников и их работодателей планируется ввести в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
В ведомстве подготовлена соответствующая концепция в сфере миграции. Кабмин РФ уже одобрил данную идею. Нововведения должны упростить процедуры, связанные с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.
Как отметили в МВД, за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев.
В ноябре прошлого года председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил компенсировать сокращение числа мигрантов вахтовыми рабочими.
По данным МВД, число трудовых мигрантов в России сократилось почти на четверть по сравнению с сентябрем 2019 года. По данным ведомства на 30 сентября 2020 года в стране трудились более 1 млн 795 тысяч иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тысяч — 22,5%).
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