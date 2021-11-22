Реестр токсичного контента решили создать в России
Единый каталог токсичного интернет-контента может появиться в России, в реестр внесут публикации о вреде вакцинации, насилии, сообщества людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов.
По мнению эксперта, к токсичному контенту также можно отнести посты про радикальный феминизм, отказ от деторождения, пособничество ЛГБТ, зоофилию. Ашманов рекомендует убирать подобную информацию с различных ресурсов или снижать ей просмотры.
«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — рассказал эксперт в беседе с газетой «Ведомости».
Ашманов заявил, что обсудил идею с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. В дальнейшем эксперт планирует донести инициативу до президента Владимира Путина, отмечает телеканал «360».
Ранее Роскомнадзор сообщил о планах запустить в 2022 году систему поиска фото и видеофайлов с запрещенным контентом, напоминает РИА ФАН. Нейросеть будет выявлять экстремистские материалы, порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.
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