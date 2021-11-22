Реестр токсичного контента решили создать в России

По мнению эксперта, к токсичному контенту также можно отнести посты про радикальный феминизм, отказ от деторождения, пособничество ЛГБТ, зоофилию. Ашманов рекомендует убирать подобную информацию с различных ресурсов или снижать ей просмотры.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — рассказал эксперт в беседе с газетой «Ведомости».

Ашманов заявил, что обсудил идею с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. В дальнейшем эксперт планирует донести инициативу до президента Владимира Путина, отмечает телеканал «360».

Ранее Роскомнадзор сообщил о планах запустить в 2022 году систему поиска фото и видеофайлов с запрещенным контентом, напоминает РИА ФАН. Нейросеть будет выявлять экстремистские материалы, порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

