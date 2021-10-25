Google по требованию России удалил более половины противоправного контента
Компания Google по состоянию на начало октября удалила по требованию РФ более половины противоправного контента. В основном, на видеосервис YouTube. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«По состоянию на начало октября общее количество неудаленного противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2650 материалов, из них Youtube – около 2500, иные ресурсы Google – более 150-ти», - заявил парламентарий.
Он напомнил, что на момент проведения прошлой встречи с руководством Google в апреле общее количество такого контента превышало 5700 материалов.
«Работа проведена, однако до идеала еще очень далеко», - добавил Пискарев.
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А на прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что планирует через суд взыскать оборотные штрафы с компании Google, вновь не выполнившей требование об удалении запрещенной информации. Об этом заявил замруководителя ведомства Вадим Субботин.
По его словам, решение о размере штрафов примет суд, речь может идти о 5-10% от годовой выручки Google.
В сентябре Субботин заявил, что ведомство намерено применить оборотные штрафы в отношении Google, а также компаний Facebook и Twitter. По данным Роскомнадзора, интернет-компании не удалили запрещенный в РФ контент.
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