Реестр шарлатанов планируют создать в России

По его словам, инициатива по созданию такого реестра шарлатанов рассматривается депутатами Государственной Думы. Матвейчев отметил, появление такого реестра позволило бы предотвратить целый ряд случаев, когда лжеспециалисты пытаются оказывать медицинские услуги и лечить россиян.

«У них ни образования, ни квалификации – ничего. Зато есть миллионы подписчиков», – добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что колдунов и магов запретят законодательно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

