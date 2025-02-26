Реестр шарлатанов планируют создать в России
Специальный перечень с именами лженаучных деятелей может появиться в России, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, сообщает «Абзац».
По его словам, инициатива по созданию такого реестра шарлатанов рассматривается депутатами Государственной Думы. Матвейчев отметил, появление такого реестра позволило бы предотвратить целый ряд случаев, когда лжеспециалисты пытаются оказывать медицинские услуги и лечить россиян.
«У них ни образования, ни квалификации – ничего. Зато есть миллионы подписчиков», – добавил парламентарий.
Ранее стало известно, что колдунов и магов запретят законодательно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru