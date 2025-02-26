Реестр шарлатанов планируют создать в России

Специальный перечень с именами лженаучных деятелей может появиться в России, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, сообщает «Абзац».

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По его словам, инициатива по созданию такого реестра шарлатанов рассматривается депутатами Государственной Думы. Матвейчев отметил, появление такого реестра позволило бы предотвратить целый ряд случаев, когда лжеспециалисты пытаются оказывать медицинские услуги и лечить россиян.

«У них ни образования, ни квалификации – ничего. Зато есть миллионы подписчиков», – добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что колдунов и магов запретят законодательно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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