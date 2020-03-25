Реестр пенсионеров с хроническими заболеваниями создадут в Иркутской области

В Иркутской области на фоне распространения коронавируса COVID-2019 создадут реестр лиц старше 65 лет с хроническими болезнями для доставки им на дом необходимых продуктов. Соответствующее решение приняли власти региона, сообщает ТАСС.

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Мера принята в целях поддержания пожилых людей, находящихся в группе риска, в режиме самоизоляции. Как пояснили в пресс-службе врио губернатора Иркутской области, работа по обеспечению всем необходимым людей пожилого возраста будет вестись совместно с работой горячей линии для более быстрого реагирования.

По данным ТАСС, под наблюдением на территории Иркутской области находится более 15 тысяч человек, из которых более 13 тысяч – люди старше 60 лет.

Ранее оперативный штаб Москвы объявил о смерти двух пожилых пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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