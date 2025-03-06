Реестр обещаний чиновников появится в Самарской области
6 марта 202513:02
В Самарской области создадут реестр обещаний чиновников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
Губернатор пояснил, что речь идет о карте решений, в которой укажут все анонсы и обещания властей.
О возможных санкциях за невыполнение обещаний Федорищев не сообщил.
Ранее Федорищев в своем Telegram-канале опроверг слухи о своем самоубийстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru