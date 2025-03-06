Реестр обещаний чиновников появится в Самарской области

Губернатор пояснил, что речь идет о карте решений, в которой укажут все анонсы и обещания властей.

О возможных санкциях за невыполнение обещаний Федорищев не сообщил.

Ранее Федорищев в своем Telegram-канале опроверг слухи о своем самоубийстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

