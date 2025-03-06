Реестр обещаний чиновников появится в Самарской области

В Самарской области создадут реестр обещаний чиновников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти

Губернатор пояснил, что речь идет о карте решений, в которой укажут все анонсы и обещания властей.

О возможных санкциях за невыполнение обещаний Федорищев не сообщил.

Ранее Федорищев в своем Telegram-канале опроверг слухи о своем самоубийстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ЧиновникиГубернаторыСамарская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры