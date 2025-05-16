Редкие краснокнижные орхидеи расцвели в «Аптекарском огороде»
Редкие краснокнижные орхидеи расцвели под открытым небом в «Аптекарском огороде», рассказали в столичном ботаническом саду
Отмечается, что «Аптекарский огород» - единственное место в Москве, где можно увидеть эти орхидеи без стекла и оранжерей.
Их можно найти в Садике орхидей и на экспозиции «Растения Средней полосы».
Ранее в рассказали, что основными видами цветов в РФ остаются розы и тюльпаны. Кроме этого, выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. В России сегодня работают более 135 тепличных предприятий, напоминает «Свободная пресса».
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