Редкие краснокнижные орхидеи расцвели в «Аптекарском огороде»

Отмечается, что «Аптекарский огород» - единственное место в Москве, где можно увидеть эти орхидеи без стекла и оранжерей.



Их можно найти в Садике орхидей и на экспозиции «Растения Средней полосы».

Ранее в рассказали, что основными видами цветов в РФ остаются розы и тюльпаны. Кроме этого, выращиваются хризантемы, петуньи, ирисы и прочие виды. В России сегодня работают более 135 тепличных предприятий, напоминает «Свободная пресса».

