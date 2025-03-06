Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков

Редакция издания NEWS.ru получила «Кнопку дзена» за 500 тысяч подписчиков. Канал существует с 2021 года, рассказали в редакции.

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Главный редактор Ольга Сабурова отметила, что все это время журналисты стараются делать контент, отвечающий запросам широкой аудитории. Это и статьи, и видео, и фото на самые разные темы.

По ее словам, всего за три года благодаря грамотной подборке контента им удалось достичь такой большой цифры читателей.

Сабурова также отметила, что следующей целью редакции является награда в виде Пирамидки за миллион подписчиков.

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Фото: NEWS.ru
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