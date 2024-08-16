«Гори и хата»: Признание BRIEF и «Незыгарь» иноагентами сочли борьбой элит

Выдача Минюстом «черной метки» известным Telegram-каналам выглядит как борьба внутри элит, когда одну из таких групп лишают части ее инструментов, заявил НСН Евгений Минченко.

Внесение Telegram-каналов BRIEF и «Незыгарь» в реестр иностранных агентов свидетельствует об обострении внутриэлитной борьбы в России. Так прокомментировал НСН соответствующее решение министерства юстиции политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Вместе с BRIEF и «Незыгарь» Минюст также признал иноагентами Telegram-каналы «BRIEF Важное», и «Сирена». Как пояснили в ведомстве, «они принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов государственной власти», а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» армии РФ.

«Секрет Полишинеля, что за каналами BRIEF и «Незыгарь» стоят люди, близкие к власти. Это выглядит как борьба внутри элит, когда одну из таких групп лишают части ее инструментов. У нас пачками людей сажают из различных групп влияния, идет достаточное серьезное кадровое противостояние. Табуированных инструментов осталось совсем немного - если начали все запрещать, то чего уж останавливаться. Как говорится, «сгорел сарай, гори и хата!» - пояснил политтехнолог.

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Евгений Минченко также отметил, что статус иноагента теперь скажется на доходах этих каналов.

«Ни для кого не секрет, что там большой объем платных материалов. Причем, в том числе, там появляются и представители власти. Теперь десять раз кто-нибудь подумает, прежде чем размещать на этих каналах что-то платное, рекламу. Какую-то часть этого рынка они рискуют потерять», - резюмировал собеседник НСН.

Минюст также внес в реестр иноагентов журналиста Рената Давлетгильдеева и основателя группы Zenden (сети обувных магазинов), бизнесмена Андрея Павлова. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оба распространяли недостоверную информацию об органах власти России. Кроме того, Давлетгильдееву вменили пропаганду ЛГБТ-отношения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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