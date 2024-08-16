«Гори и хата»: Признание BRIEF и «Незыгарь» иноагентами сочли борьбой элит

Внесение Telegram-каналов BRIEF и «Незыгарь» в реестр иностранных агентов свидетельствует об обострении внутриэлитной борьбы в России. Так прокомментировал НСН соответствующее решение министерства юстиции политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Вместе с BRIEF и «Незыгарь» Минюст также признал иноагентами Telegram-каналы «BRIEF Важное», и «Сирена». Как пояснили в ведомстве, «они принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов государственной власти», а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» армии РФ.

«Секрет Полишинеля, что за каналами BRIEF и «Незыгарь» стоят люди, близкие к власти. Это выглядит как борьба внутри элит, когда одну из таких групп лишают части ее инструментов. У нас пачками людей сажают из различных групп влияния, идет достаточное серьезное кадровое противостояние. Табуированных инструментов осталось совсем немного - если начали все запрещать, то чего уж останавливаться. Как говорится, «сгорел сарай, гори и хата!» - пояснил политтехнолог.