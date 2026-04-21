При пожаре в доме на проспекте Вернадского в Москве пострадали пять человек

Пожар произошел в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, в квартире на седьмом этаже и балконе восьмого этажа здания загорелись личные вещи и мебель на площади 43 квадратных метра. С верхних этажей жилого дома с помощью специальных устройств спасли десять человек, в том числе одного ребенка.

«После проверки медиками пять взрослых из числа спасенных были признаны пострадавшими», - рассказал собеседник агентства.

Ранее в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе загорелся деревянный жилой двухэтажный дом, пишет Ura.ru. Обошлось без пострадавших.

