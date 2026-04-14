Выжившему после дрейфа в море Пичугину назначили 3 года принудительных работ
Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин приговорен к трем годам принудительных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
Пичугина признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта управляющим маломерным судном лицом, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также в использовании заведомо подложного документа.
«Окончательно назначить... наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — постановил суд.
Ранее стало известно, что Пичугин с братом и племянником отправились на маломерном судне в Охотское море. Через два месяца после начала плавания был спасен Пичугин, дрейфующий на воде, его родственники скончались, пишет Ura.ru. По данным правоохранителей, двигатель судна вышел из строя.
- В Турции при нападении ученика на лицей пострадали 17 человек
- Главный тренер новороссийского «Черноморца» ушел в отставку
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Задержаны трое участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика в Москве
- В Сочи неизвестный сбросил в реку более 10 электросамокатов
- СМИ: Иран заявил США о готовности на пять лет отказаться от ядерной программы
- В Красноярске произошел пожар в мебельном цехе с пиломатериалами
- «Никто не будет в безопасности»: Иран ответил Трампу на угрозу блокады
- Индонезия нарастит стратегическое сотрудничество с Россией