В доход государства обратили земли курорта «Архыз» на 1,1 млрд рублей

Земельные участки и объекты недвижимости площадью 6 гектаров на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии обращены в доход государства после установления факта их незаконного отчуждения. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Соответствующее решение принял Армавирский городской суд.

«Рыночная стоимость земельного фонда, расположенного в предгорьях Большого Кавказского хребта, составляет 1,1 миллиард рублей», - указано в сообщении.

По данным пресс-службы, бывшие чиновники Архызского сельского поселения подделали документы и незаконно передали около 6 га федеральной земли, не подлежащей приватизации, в частную собственность. Позднее участки оформили на родственников и знакомых должностных лиц и перепродавали по фиктивным сделкам. Как выяснил суд, возведение объектов недвижимости на спорной земле стало возможным только в результате незаконных действий экс-чиновников, в связи с этим они «неотделимы от коррупционно нажитых активов и подлежат обращению в доход государства».

В собственность РФ обратили 25 участков, 8 отелей, 3 жилых дома и 67 нежилых построек, а также шесть некапитальных строений и два незавершенных объекта.

