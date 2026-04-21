В доход государства обратили земли курорта «Архыз» на 1,1 млрд рублей
Земельные участки и объекты недвижимости площадью 6 гектаров на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии обращены в доход государства после установления факта их незаконного отчуждения. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Соответствующее решение принял Армавирский городской суд.
«Рыночная стоимость земельного фонда, расположенного в предгорьях Большого Кавказского хребта, составляет 1,1 миллиард рублей», - указано в сообщении.
По данным пресс-службы, бывшие чиновники Архызского сельского поселения подделали документы и незаконно передали около 6 га федеральной земли, не подлежащей приватизации, в частную собственность. Позднее участки оформили на родственников и знакомых должностных лиц и перепродавали по фиктивным сделкам. Как выяснил суд, возведение объектов недвижимости на спорной земле стало возможным только в результате незаконных действий экс-чиновников, в связи с этим они «неотделимы от коррупционно нажитых активов и подлежат обращению в доход государства».
В собственность РФ обратили 25 участков, 8 отелей, 3 жилых дома и 67 нежилых построек, а также шесть некапитальных строений и два незавершенных объекта.
Ранее суд в Москве вынес решение об изъятии в доход государства платформы по продаже автомобилей CarPrice, напоминает Ura.ru.
- Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
- При пожаре в доме на проспекте Вернадского в Москве пострадали пять человек
- Герасимов: ВСУ в феврале-марте потеряли более трех тысяч боевиков
- В Москве прошел закрытый показ фильма Сигала «Обратный отсчет»
- Льготы и доначисления: Как изменится ввоз товаров в Россию из ЕАЭС
- В Ростовской области из-за атаки дронов повреждены дома и контактная сеть
- Эксперт Копылов: Через несколько лет у каждого человека появится ИИ-двойник
- В Бурятии три человека погибли на туристическом маршруте
- С актера Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей