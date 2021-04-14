Редакторам студенческого издания DOXA запретили пользоваться интернетом

Кроме того, журналисты не смогут общаться с кем либо, кроме адвоката и близких родственников, без разрешения следователя и пользоваться любыми средствами связи.

Накануне обыски также прошли еще у двух журналистов издания – Натальи Тышкевич и Армена Арамяна, их обвиняют по той же статье. Заседание об избрании меры пресечения журналистам пройдет позднее.

