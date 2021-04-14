Редакторам студенческого издания DOXA запретили пользоваться интернетом
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения редактору студенческого журнала Doxa Владимиру Метелкину – ему запретили пользоваться интернетом. Ранее в редакции и квартирах журналистов Doxa прошли обыски. Метелкина обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий, пишет ТАСС.
Также журналисту до 14 июня запретили круглосуточно выходить из дома. Ту же меру пресечения избрали в отношении еще одной журналистки издания Алле Гутниковой. Сторона защиты настаивала на запрете выхода с полуночи до шести утра.
Кроме того, журналисты не смогут общаться с кем либо, кроме адвоката и близких родственников, без разрешения следователя и пользоваться любыми средствами связи.
Накануне обыски также прошли еще у двух журналистов издания – Натальи Тышкевич и Армена Арамяна, их обвиняют по той же статье. Заседание об избрании меры пресечения журналистам пройдет позднее.
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