Редакторам студенческого издания DOXA запретили пользоваться интернетом

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения редактору студенческого журнала Doxa Владимиру Метелкину – ему запретили пользоваться интернетом. Ранее в редакции и квартирах журналистов Doxa прошли обыски. Метелкина обвиняют в вовлечении подростков в совершение противоправных действий, пишет ТАСС.

Также журналисту до 14 июня запретили круглосуточно выходить из дома. Ту же меру пресечения избрали в отношении еще одной журналистки издания Алле Гутниковой. Сторона защиты настаивала на запрете выхода с полуночи до шести утра.

Столичные силовики пришли с обыском в редакцию и к сотрудникам студенческого журнала DOXA

Кроме того, журналисты не смогут общаться с кем либо, кроме адвоката и близких родственников, без разрешения следователя и пользоваться любыми средствами связи.

Накануне обыски также прошли еще у двух журналистов издания – Натальи Тышкевич и Армена Арамяна, их обвиняют по той же статье. Заседание об избрании меры пресечения журналистам пройдет позднее.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Уголовное ДелоСтудентыЖурналистыСуд
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