Столичные силовики пришли с обыском в редакцию и к сотрудникам студенческого журнала DOXA
Силовики проводят обыски в редакции студенческого журнала DOXA в Москве, а также у трех сотрудников издания. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.
Как отметил защитник, причины обыска пока неизвестны.
По данным DOXA, силовики пришли домой к редакторке Наташе Тышкевич и редакторам Армену Арамяну и Володе Метелкину. Сейчас сотрудники издания не выходят на связь.
Как отмечает «Новая газета», это не первый случай оказания давления на студенческий журнал. В январе Роскомнадзор (РКН) требовал удалить видеообращение о недопустимости ограничения прав молодых людей на протест и незаконности отчисления из вузов за участие в митингах, опубликованное на YouTube-канале редакции. По данным ведомства, видеоролик содержит призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях и нарушает порядок организации собрания.
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