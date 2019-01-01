Новости за ночь: США обвинили РФ в «небезопасном» перехвате самолета

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Российский истребитель Су-35 4 июня перехватил американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon над Средиземным морем. Об этом говорится в сообщении Шестого флота США, где действия российского истребителя сочли «небезопасными».

Отмечается, что американский самолет был перехвачен российским истребителем три раза в течение 175 минут. Небезопасным американцем показался именно второй перехват длиной в 28 минут, когда у российского Су-35 была большая скорость во время полета перед «Посейдоном».

По данным военных США, это поставило под угрозу пилотов и членов экипажа, поскольку те ощутили волну турбулентности. При этом в США подчеркнули, что не провоцировали российский истребитель, а действия Российской Федерации назвали «безответственными».

