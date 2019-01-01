Новости за ночь: США обвинили РФ в «небезопасном» перехвате самолета
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В США заявили о «небезопасном» перехвате американского самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 4 июня перехватил американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon над Средиземным морем. Об этом говорится в сообщении Шестого флота США, где действия российского истребителя сочли «небезопасными».
Отмечается, что американский самолет был перехвачен российским истребителем три раза в течение 175 минут. Небезопасным американцем показался именно второй перехват длиной в 28 минут, когда у российского Су-35 была большая скорость во время полета перед «Посейдоном».
По данным военных США, это поставило под угрозу пилотов и членов экипажа, поскольку те ощутили волну турбулентности. При этом в США подчеркнули, что не провоцировали российский истребитель, а действия Российской Федерации назвали «безответственными».
Минюст предложил новый вид алиментов
В России может появиться новый вид алиментов. Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади.
Для их назначения, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья.
Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, «исходя из материального и семейного положения родителей». Напомню, в феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.
Мединский поддержал удаление цен из «Рокетмена»
Российский министр культуры Владимир Мединский поддержал удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен», сообщает «Интерфакс». По словам министра, прокатчик действовал в рамках закона, когда вырезал из байопика об Элтоне Джоне сцены с гей-сексом и наркотиками.
«В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон», — заявил Мединский.
При этом министр отметил, что решение об удалении сцен из фильма было принято прокатчиком, а не сотрудниками Минкульта. По его словам, министерство выдает прокатное удостоверение той версии киноленты, которую предоставляет компания, а после именно ее демонстрируют в кинотеатрах.
С «России 1» навсегда выгнали украинского эксперта
Во время телепрограммы на «России 1» ведущий Евгений Попов удалил из студии украинского эксперта Всеволода Непогодина за неподобающее поведение.
Выпуск был посвящен обстрелу мечети «Ахать Джами» в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрама. Во время прямого включения с места событий украинский эксперт Всеволод Непогодин начал говорить оскорбления с использованием нецензурной брани, а также неподобающе жестикулировать.
Ведущая Ольга Скабеева заявила, что украинский эксперт проявил неуважение к российским зрителям и жителям Донбасса, и больше никогда не появится в программе.
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