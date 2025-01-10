Ребенок лишился пальцев руки после подрыва пиротехники в Ногинске
Ребенок лишился нескольких пальцев руки после того, как в его руке взорвалась петарда, сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорном органе уточнили, что 11-летний ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «травматическая ампутация нескольких пальцев левой кисти».
Инцидент произошел вечером 8 января на площади Ленина. Городская прокуратура проводит проверку.
Ранее против 68-летней жительницы Невинномысска (Ставропольский край) возбудили уголовное дело по факту поджога в отделении банка упаковки с фейерверками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru