Ребенок лишился пальцев руки после подрыва пиротехники в Ногинске

Ребенок лишился нескольких пальцев руки после того, как в его руке взорвалась петарда, сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном органе уточнили, что 11-летний ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «травматическая ампутация нескольких пальцев левой кисти».

Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ

Инцидент произошел вечером 8 января на площади Ленина. Городская прокуратура проводит проверку.

Ранее против 68-летней жительницы Невинномысска (Ставропольский край) возбудили уголовное дело по факту поджога в отделении банка упаковки с фейерверками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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