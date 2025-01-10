Ребенок лишился пальцев руки после подрыва пиротехники в Ногинске

Ребенок лишился нескольких пальцев руки после того, как в его руке взорвалась петарда, сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном органе уточнили, что 11-летний ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «травматическая ампутация нескольких пальцев левой кисти».