Супруги-живодёры из Северодвинска получили реальные тюремные сроки
В Северодвинске суд завершил резонансное дело супругов-живодёров. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, оба признаны виновными в том, что до смерти замучили кота Кузю. Глава семьи получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, его супруга – 3 года и 2 месяца колонии-поселения.
Как установило следствие, в июле – августе 2021 года обвиняемые, используя в качестве орудий совершения преступления предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, различными садистскими методами причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери подсудимого. По данным РИА Новости, следователи сумели доказать, что в результате именно этих издевательств, которые подсудимые транслировали в одной из социальных сетей, животное погибло.
Хозяйка погибшего кота Кузи ранее рассказывала в СМИ, что её любимец был очень ласковым и спокойным. Дело живодёров вызвало широкий общественный резонанс. В нескольких десятках российских городах прошла акция под названием «Подпись за Кузю». В кото-кафе и социальных сетях участники акции требовали осудить супругов на 5 лет тюрьмы.
Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что закон о защите животных не решил многих проблем, однако хотя бы сделал невозможным легальное уничтожение собак.
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