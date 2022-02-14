Супруги-живодёры из Северодвинска получили реальные тюремные сроки

В Северодвинске суд завершил резонансное дело супругов-живодёров. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, оба признаны виновными в том, что до смерти замучили кота Кузю. Глава семьи получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, его супруга – 3 года и 2 месяца колонии-поселения.

Как установило следствие, в июле – августе 2021 года обвиняемые, используя в качестве орудий совершения преступления предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, различными садистскими методами причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери подсудимого. По данным РИА Новости, следователи сумели доказать, что в результате именно этих издевательств, которые подсудимые транслировали в одной из социальных сетей, животное погибло.