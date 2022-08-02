РБК: зарплаты топ-менеджеров «Аэрофлота» снижены на 30-40%

Зарплаты топ-менеджеров «Аэрофлота» сократили на 30-40% до конца текущего года. Об этом сообщает РБ со ссылкой на источник в совете директоров.

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Отмечается, что решение вступило в силу с 1 июня. Под сокращение зарплаты попали гендиректор, его заместители, руководители департаментов.

Снижение зарплат стало следствием кризиса в авиаотрасли из-за введения санкций со стороны западных стран, отмечает газета. Среди санкций, в частности, закрытие воздушного пространства для российских самолетов и запрет на поставки комплектующих.




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Аэрофлот
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