РБК: зарплаты топ-менеджеров «Аэрофлота» снижены на 30-40%
Зарплаты топ-менеджеров «Аэрофлота» сократили на 30-40% до конца текущего года. Об этом сообщает РБ со ссылкой на источник в совете директоров.
Отмечается, что решение вступило в силу с 1 июня. Под сокращение зарплаты попали гендиректор, его заместители, руководители департаментов.
Снижение зарплат стало следствием кризиса в авиаотрасли из-за введения санкций со стороны западных стран, отмечает газета. Среди санкций, в частности, закрытие воздушного пространства для российских самолетов и запрет на поставки комплектующих.
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