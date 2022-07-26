«Аэрофлот» откроет рейсы из Сочи в Дубай
26 июля 202219:31
Авиакомпания «Аэрофлот» откроет рейсы из Сочи в Дубай 3 августа. Об этом сообщает ТАСС.
В компании отметили, что рейсы будет выполнять компании «Россия».
Это будет первый прямой авиаперелет российских авиакомпаний в Дубай. До этого рейсы в Дубай выполнялись только из Москвы и авиакомпаниями Emirates и Flydubai.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru