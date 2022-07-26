«Аэрофлот» откроет рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» откроет рейсы из Сочи в Дубай 3 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Пекин

В компании отметили, что рейсы будет выполнять компании «Россия».

Это будет первый прямой авиаперелет российских авиакомпаний в Дубай. До этого рейсы в Дубай выполнялись только из Москвы и авиакомпаниями Emirates и Flydubai.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СочиАэрофлот
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