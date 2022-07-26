«Аэрофлот» откроет рейсы из Сочи в Дубай

СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области

Два человека погибли и один пострадал после падения «Газели» в обрыв в Дагестане

Прекращение выдачи россиянам шенгенских виз может войти в следующий пакет санкционных мер ЕС

Врач предупредила, что длительная жара может угрожать обезвоживанием

В США нашли необычный способ борьбы с опасной жарой на улицах