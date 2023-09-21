РБК: Власти подтвердили проблему выплаты российских пенсий за рубежом

Отмечается, что ограничения приводят к удержанию в банках-корреспондентах средств, переводимых Социальным фондом РФ за границу. Проблема с переводом выплат пенсионерам возникла еще в марте прошлого года. Известно, что в 2022 году средства за рубежом получали более 281 тысячи человек в 132 странах.

По данным источника РБК, одна из крупнейших по числу российских пенсионеров стран — Израиль, где насчитывается 52,5 тысячи получателей пенсий из РФ. Граждан уведомили, что до урегулирования возникших неполадок они могут воспользоваться правом продолжения выплаты пенсии на территории РФ либо осуществлять трансграничные переводы.

Сейчас выплаты российским пенсионерам за рубеж производят в соответствии с постановлением правительства, в котором прописано, что выплаты приостанавливаются при невозможности перевода средств в прежнем порядке из-за санкций. Однако пенсии снова начнут выплачивать с доплатой за пропущенное время, если пенсионер напишет заявление в Соцфонд с новыми реквизитами в российском или зарубежном банке.

Между тем руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин сообщил, что пенсионерам, содержащим детей, инвалидов или пожилых, положена прибавка к пенсии в размере около двух тысяч рублей, отмечает телеканал «360».

