РБК: удаленку для сотрудников Минэка в «Москва-Сити» продлили до 1 декабря
5 сентября 202320:43
Министерство экономического развития продлило режим удаленной работы для сотрудников в офисе комплекса «Москва-Сити», сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Офисы Минэкономразвития находятся в здании «IQ-квартала».
Сотрудников ведомства перевели на дистанционную работу после атаки беспилотников в ночь на 30 июля. Дрон повредил фасад небоскреба.
Минобороны РФ 1 сентября заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в Люберецком районе Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru