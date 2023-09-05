РБК: удаленку для сотрудников Минэка в «Москва-Сити» продлили до 1 декабря

Министерство экономического развития продлило режим удаленной работы для сотрудников в офисе комплекса «Москва-Сити», сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Baza: Сотрудников Минэкономразвития не отпустили на удаленку после первой атаки на «Москву-Сити»

Офисы Минэкономразвития находятся в здании «IQ-квартала».

Сотрудников ведомства перевели на дистанционную работу после атаки беспилотников в ночь на 30 июля. Дрон повредил фасад небоскреба.

Минобороны РФ 1 сентября заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в Люберецком районе Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БеспилотникиМинэкономразвитияМосква-сити

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