Baza: Сотрудников Минэкономразвития не отпустили на удаленку после первой атаки на «Москву-Сити»

Сотрудники ведомства получили 31 июля на почту письмо о продолжении работы из офиса. Такую рассылку устроил сам министр Максим Решетников. По его словам, специалисты экстренных служб заверяют о безопасности нахождения сотрудников в офисе

«Поэтому 31 июля у нас рабочий день, текущий рабочий график», - следует из рассылки. Решетников также пожелал сотрудникам спокойной рабочей недели.

Между тем, ночью 1 августа произошла новая атака беспилотника. Дрон врезался в 21 этаж здания, где расположен офис Минэкономразвития, напоминает RT.

