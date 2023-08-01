Baza: Сотрудников Минэкономразвития не отпустили на удаленку после первой атаки на «Москву-Сити»
Сотрудников Минэкономразвития не стали отпускать на удаленку после первой атаки на «Москву-Сити», пишет Telegram-канал Baza.
Сотрудники ведомства получили 31 июля на почту письмо о продолжении работы из офиса. Такую рассылку устроил сам министр Максим Решетников. По его словам, специалисты экстренных служб заверяют о безопасности нахождения сотрудников в офисе
«Поэтому 31 июля у нас рабочий день, текущий рабочий график», - следует из рассылки. Решетников также пожелал сотрудникам спокойной рабочей недели.
Между тем, ночью 1 августа произошла новая атака беспилотника. Дрон врезался в 21 этаж здания, где расположен офис Минэкономразвития, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru