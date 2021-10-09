РБК: Российская авиакомпания приостановила полеты в три региона

В соответствии с постановлением правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малым аэропортам необходимо установить ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа, видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование, оснастить аэропорт интернетом и учесть другие требования. Из 2,2 тыс. площадок по стране им соответствуют только 165.

«Сибирская легкая авиация» и «Аэросервис» заранее уведомили о приостановке полетов руководства регионов. Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления также заранее были извещены о приостановке работы 15 посадочных площадок.

«СиЛА» со своей «дочкой» являются единственными перевозчики между малыми аэропортами в этих регионах.

По данным портала «Чита.Ру», официальных данных об отмене рейсов в Забайкальском крае нет. Об этом сообщил пресс-секретарь читинского аэропорта «Кадала».

