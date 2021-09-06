«Аэрофлот» отстранил от работы пилотов, отказавшихся вакцинироваться

Шесть пилотов "Аэрофлота" были временно отстранены от работы после отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Михаила Демина.

По имеющимся данным, работников направили в отпуск без сохранения заработной платы. При этом в настоящее время авиаперевозки в "Аэрофлоте" продолжают выполнять 2,3 тысячи пилотов.

Компания ранее запустила программу поощрения тех пассажиров, которые уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В акции уже поучаствовали около шести тысяч клиентов, они получили бонусные мили на персональный счет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал информацию о росте числа заболевших коронавирусом несовершеннолетних. Он напомнил, что подходящей вакцины для детей до трех лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости малыши не станут.