«Аэрофлот» отстранил от работы пилотов, отказавшихся вакцинироваться
Шесть пилотов "Аэрофлота" были временно отстранены от работы после отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Михаила Демина.
По имеющимся данным, работников направили в отпуск без сохранения заработной платы. При этом в настоящее время авиаперевозки в "Аэрофлоте" продолжают выполнять 2,3 тысячи пилотов.
Компания ранее запустила программу поощрения тех пассажиров, которые уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В акции уже поучаствовали около шести тысяч клиентов, они получили бонусные мили на персональный счет.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал информацию о росте числа заболевших коронавирусом несовершеннолетних. Он напомнил, что подходящей вакцины для детей до трех лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости малыши не станут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru