РБК: Место Дворковича может занять Игорь Дроздов

Аркадий Дворкович занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года. Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал его «национал-предателем» из-за высказываний против военной спецоперации на Украине. Турчак призвал «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, как он думает, только укрепит Россию.





