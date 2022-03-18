РБК: Место Дворковича может занять Игорь Дроздов

На место ушедшего с поста председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича может быть назначен Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления «Сколково». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к фонду.

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Аркадий Дворкович занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда с мая 2018 года. Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал его «национал-предателем» из-за высказываний против военной спецоперации на Украине. Турчак призвал «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, как он думает, только укрепит Россию.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СколковоАркадий Дворкович
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