РБК: инициатором иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей стал продюсер Иншаков

В распоряжении издания оказалась копия документа. Отмечается, что к исковому требованию присоединились 22 человека.

Истцы утверждают, что «голая вечеринка» Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» принесли им нравственные страдания. Они потребовали взыскать с блогера миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда и перечислить средства в фонд «Защитники Отечества», арестовать имущество девушки и запретить ей вести культурно-массовые мероприятия.

Оператор мобильной связи МТС 26 декабря убрал Ивлееву из списка своих амбассадоров. Ранее блогер принесла извинения за участие в скандальной вечеринке, напоминает «Радиоточка НСН».

