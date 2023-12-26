РБК: инициатором иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей стал продюсер Иншаков
Продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, пишет РБК.
В распоряжении издания оказалась копия документа. Отмечается, что к исковому требованию присоединились 22 человека.
Истцы утверждают, что «голая вечеринка» Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» принесли им нравственные страдания. Они потребовали взыскать с блогера миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда и перечислить средства в фонд «Защитники Отечества», арестовать имущество девушки и запретить ей вести культурно-массовые мероприятия.
Оператор мобильной связи МТС 26 декабря убрал Ивлееву из списка своих амбассадоров. Ранее блогер принесла извинения за участие в скандальной вечеринке, напоминает «Радиоточка НСН».
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