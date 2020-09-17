СМИ: На импортозамещённую версию Sukhoi SuperJet потратят до 130 млрд рублей

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует к 2023 году создать новую версию ближнемагистрального самолёта Sukhoi SuperJet 100 - Sukhoi SuperJet New.

По информации источника «Ведомостей», близкого к руководству «Ростеха», разработка нового воздушного судна обойдётся в 120-130 миллиардов рублей. В эту сумму входит создание российского двигателя ПД-8 для SSJ New: нынешняя версия SSJ 100 летает на франко-российском двигателе Sam146.

Как отмечается в материале, одной из причин импортозамещения двигателя - ненадёжность Sam146, который быстро ломается. Французская Safran не хочет инвестировать в его доработку.

По информации источника издания в ОАК, при разработке SSJ New изменят конструкцию фюзеляжа и скорректируют центр тяжести. Многие системы «Суперджета» заменят на отечественные аналоги – в частности, импортозамещение коснётся систем торможения и кондиционирования, электроснабжения, датчиков утечки воздуха, сигнализаторов обледенения, шасси.

