Минтруд: средний размер пенсии по старости превысит 23 тысячи рублей
В 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составит 23,4 тысячи рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В ведомстве отметили, что с 1 января средний размер пенсии по старости у неработающих граждан увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. На выплаты предусмотрено 10 триллионов рублей.
«Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%», - уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2023 года пенсии вырастут для достигших в сентябре 80-летнего возраста и получателей страховых пенсий - инвалидов первой группы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru