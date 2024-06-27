Развожаев: В Севастополе возведут около 600 новых укрытий
27 июня 202418:11
Укрытия типа блиндаж появятся в Севастополе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, их установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках.
«Всего нам потребуется порядка 600 типовых укрытий типа блиндаж, которые устанавливаются в Белгороде», – отметил он, добавив, что пляжи в городе закрывать не планируется.
Ранее Развожаев заявил, что в результате атаки американскими ракетами АТACMS на Севастополь погибли четыре человека, ещё 153 пострадали, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru