Развожаев: В Севастополе возведут около 600 новых укрытий

По его словам, их установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках.

«Всего нам потребуется порядка 600 типовых укрытий типа блиндаж, которые устанавливаются в Белгороде», – отметил он, добавив, что пляжи в городе закрывать не планируется.

Ранее Развожаев заявил, что в результате атаки американскими ракетами АТACMS на Севастополь погибли четыре человека, ещё 153 пострадали, сообщает RT.

