Губернатор Развожаев сообщил о сбитой над морем в Севастополе ракете
Ракета сбита средствами противовоздушной обороны над акваторией Чёрного моря у Севастополя. Об этом сообщил через соцсети губернатор Михаил Развожаев.
Примерно за полчаса до этого он объявил в городе воздушную тревогу. Как уточнил губернатор, ракета сбита в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя.
По словам Развожаева, все профильные службы продолжают мониторить обстановку. Он также предупредил о природе дыма, который можно видеть в районе Севастопольской бухты. Речь идёт о табельных средствах маскировки, которые применяют военные.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оповещения о воздушной тревоге были введены в городе после 22 сентября, когда Вооруженные силы Украины атаковали ракетами здание штаба Черноморского флота.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России
- Губернатор Развожаев сообщил о сбитой над морем в Севастополе ракете
- США из-за Пакистана ввели санкции против трех китайских компаний
- Новак поручил снизить цены на топливо до уровня инфляции 2023 года
- Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
- Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца
- Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова
- Собянин: В Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола «Якутия»
- Елена Проклова заявила, что не смотрела многие свои фильмы
- Новак: в России могут запретить экспорт керосина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru