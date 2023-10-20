Губернатор Развожаев сообщил о сбитой над морем в Севастополе ракете

Ракета сбита средствами противовоздушной обороны над акваторией Чёрного моря у Севастополя. Об этом сообщил через соцсети губернатор Михаил Развожаев.

Примерно за полчаса до этого он объявил в городе воздушную тревогу. Как уточнил губернатор, ракета сбита в районе микрорайона Любимовка на севере Севастополя.

По словам Развожаева, все профильные службы продолжают мониторить обстановку. Он также предупредил о природе дыма, который можно видеть в районе Севастопольской бухты. Речь идёт о табельных средствах маскировки, которые применяют военные.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оповещения о воздушной тревоге были введены в городе после 22 сентября, когда Вооруженные силы Украины атаковали ракетами здание штаба Черноморского флота.

