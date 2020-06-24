Развод Асмус и Харламова объявили розыгрышем

«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (для определения победителя – прим. НСН), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — заявил Маркони.

Отмечается, что посты Асмус и Харламова совпадают не дословно.

Ранее актриса Кристина Асмус заявила о разводе с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Соответствующее заявление он сделала в своем Instagram, написав, что «ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват».

