Развод Асмус и Харламова объявили розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова – это розыгрыш, шуточное задание для участников проекта. Об этом шоумен рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он также заявил, что актеры будут опровергать его слова до выхода проекта в эфир.
По условиям шоу, участники, в числе которых были и Асмус с Харламовым, должны писать публичным личностям комментарии в Instagram, подготовленные авторами программы, от собственного имени. За отказ полагается выполнить штрафное задание.
«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (для определения победителя – прим. НСН), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — заявил Маркони.
Отмечается, что посты Асмус и Харламова совпадают не дословно.
Ранее актриса Кристина Асмус заявила о разводе с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Соответствующее заявление он сделала в своем Instagram, написав, что «ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
607 тыс.+7 176 / сут.
Умерли
8 513+154 / сут.
Выздоровели
369 тыс.+12 393 / сут.
- Развод Асмус и Харламова объявили розыгрышем
- Разин заявил о подкупе семьи Захарова ради отказа от денег Ефремова
- Вильфанд предупредил о росте солнечного излучения
- Онищенко: Красная площадь – самое безопасное место в мире
- В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю на параде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru