Развод Асмус и Харламова объявили розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова – это розыгрыш, шуточное задание для участников проекта. Об этом шоумен рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он также заявил, что актеры будут опровергать его слова до выхода проекта в эфир.

По условиям шоу, участники, в числе которых были и Асмус с Харламовым, должны писать публичным личностям комментарии в Instagram, подготовленные авторами программы, от собственного имени. За отказ полагается выполнить штрафное задание.

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«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (для определения победителя – прим. НСН), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — заявил Маркони.

Отмечается, что посты Асмус и Харламова совпадают не дословно.

Ранее актриса Кристина Асмус заявила о разводе с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Соответствующее заявление он сделала в своем Instagram, написав, что «ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват».

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ФОТО: https://www.instagram.com/
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