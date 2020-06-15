Муцениеце и Прилучный официально развелись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли свой брак. Развод был оформлен в мировом суде, экс-супруги на заседание не явились, доверив проведение процедуры общему адвокату.

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Как отмечает сайт KP.Ru, вопрос выплаты алиментов на детей и раздела имущества бывшие супруги решили полюбовно, не обращаясь к юристам.

Ранее актриса пожаловалась на дебоши супруга, с которым она проживала вместе в период самоизоляции. По ее словам, он запил во время вынужденного домоседства, начал в пьяном виде заниматься рукоприкладством и пугать детей неадекватным поведением.

Сама Муцениеце в середине мая сообщила, что ее доставили в полицейской участок из-за нарушения режима самоизоляции, передает Ura.ru

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Фото: facebook.com/AgataOfficial/
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