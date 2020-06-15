Муцениеце и Прилучный официально развелись

Как отмечает сайт KP.Ru, вопрос выплаты алиментов на детей и раздела имущества бывшие супруги решили полюбовно, не обращаясь к юристам.



Ранее актриса пожаловалась на дебоши супруга, с которым она проживала вместе в период самоизоляции. По ее словам, он запил во время вынужденного домоседства, начал в пьяном виде заниматься рукоприкладством и пугать детей неадекватным поведением.



Сама Муцениеце в середине мая сообщила, что ее доставили в полицейской участок из-за нарушения режима самоизоляции, передает Ura.ru

