«Кредит под 30%»: Россияне устремятся в автосалоны перед повышением утильсбора
Из-за ожидания грядущего роста цен на автомобили из-за утильсбора россияне постараются купить себе машину в ближайшее время, сказал НСН Максим Кадаков.
Уже сегодня некоторые банки предлагают автокредиты под 30%, но люди ждут еще большего роста цен, поэтому постараются в ближайшие месяцы приобрести себе автомобиль, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.
После повышения ЦБ РФ ключевой ставки возможен рост ставок и по автокредитам. Это, в свою очередь, может привести к сокращению объемов продаж автомобилей, прогнозируют эксперты, сообщают «Известия». Кадаков отметил, что роста продаж автомобилей не предвидется.
«Очевидно, что при росте ключевой ставки продажи авто в кредит должны просесть, потому что уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях - под 30%. Все зависит от конкретного заёмщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль. Я ожидаю как минимум того, что роста продаж не будет по отношению к результатам июня-июля. Как только проседают продажи на «первичке», подрастают продажи на «вторичке», но от этого ни тепло ни холодно, ведь количество автомобилей в пользовании не меняется», - сказал собеседник НСН.
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в свою очередь выразил мнение, что снижения спроса на автомобили в России все же не произойдет.
«Колебание 2-3% на фоне того, что происходит на российском автомобильном рынке, незаметно вообще. Никакого снижения в связи с этим фактором не будет. Статистики по россиянам, которые взяли потребительский кредит для покупки авто, просто не существует, но их точно берут», - сказал Целиков.
Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что россияне в первом полугодии оформили 799,8 тысячи автокредитов, что вдвое превышает значение за аналогичный период прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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