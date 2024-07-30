«Кредит под 30%»: Россияне устремятся в автосалоны перед повышением утильсбора

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в свою очередь выразил мнение, что снижения спроса на автомобили в России все же не произойдет.

«Колебание 2-3% на фоне того, что происходит на российском автомобильном рынке, незаметно вообще. Никакого снижения в связи с этим фактором не будет. Статистики по россиянам, которые взяли потребительский кредит для покупки авто, просто не существует, но их точно берут», - сказал Целиков.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что россияне в первом полугодии оформили 799,8 тысячи автокредитов, что вдвое превышает значение за аналогичный период прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

