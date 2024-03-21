«Развал бизнеса»: Депутат Выборный призвал ввести вето на арест предпринимателей

«Сама идея о смягчении наказания по экономическим статьям - правильная, на мой взгляд. Сместить акцент нужно с критерия «возместил - не возместил ущерб» на степень тяжести преступления. Я поддерживаю инициативу применять вето на аресты предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести. Не нужно лишать свободы предпринимателей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести», - отметил он.

По словам депутата, зачастую недобросовестные предприниматели используют уголовное преследование в качестве меры конкурентной борьбы. Пока идет следствие, бизнес обвиняемого может и развалиться.

«Нередко встречаются случаи, когда с помощью необоснованного уголовного преследования бизнесмены пытаются разобраться с конкурентами. Это касается и сроков следствия по данным делам. Чтобы не получалось так, что через полтора года бизнесмен выходит из СИЗО с оправдательным приговором, но время уже ушло, бизнес уже развален», - рассказал собеседник НСН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента совместно с Генпрокуратурой и Верховным Судом РФ, подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

