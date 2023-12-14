Депутат Синельщиков призвал гуманизировать наказание по трети статей уголовного кодекса

Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил «Газете.Ru», что сейчас совершим экономические преступления дают несправедливые и «чрезвычайные» сроки.

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Депутат уверен, что законодательство в России нуждается в гуманизации. Синельщиков считает, что оптимальное наказание — от года до шести лет.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что сам «оторопевает» от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления, например. Он отметил, что на определенном этапе развития экономики общественная опасность таких деяний вырастает настолько, что требует ужесточения мер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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